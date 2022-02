Novinárka Novej Gazety opúšťa Rusko: Dôvodom sú závažné hrozby!

TASR o tom informuje na základe vyhlásenia, ktoré na svojej webovej stránke zverejnila Novaja Gazeta. Redakcia Novej Gazety vo štvrtok na svojej webovej stránke napísala, že sa rozhodla Milašinovú služobne vyslať za hranice Ruskej federácie. Ako dôvody uviedla vzťahy s čečenskou vládou a vodcom Ramzanom Kadyrovom a mnohonásobné hrozby voči tejto novinárke v období posledných dní zo strany predstaviteľov Čečenskej republiky. Novinárka podľa Novej Gazety koná v súlade s bezpečnostnými opatreniami potvrdenými redakciou.

2020 RSF Prize for courage, @novaya_gazeta's journalist Elena #Milashina has to leave #Russia because of threats from Chechen leaders. RSF calls on the federal authorities to react to the vile attacks on several media and journalists. #NoImpunity pic.twitter.com/Jz9LCgz3kz