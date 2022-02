Rakúsky prezident podpísal zákon o povinnom očkovaní: Plánovaná očkovacia lotéria skončila fiaskom

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen podpísal v piatok zákon o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Keď ho podpíše aj kancelár Karl Nehammer, zákon vstúpi do platnosti, informuje TASR na základe správ rakúskej televízie ORF. Dolná komora parlamentu (Národná rada) zákon schválila ešte 20. januára. Vo štvrtok ho podporila aj horná komora – Spolková rada.

Povinné očkovanie proti covidu sa bude týkať všetkých osôb starších ako 18 rokov s trvalým pobytom v Rakúsku. Výnimky budú mať tehotné ženy, ľudia, ktorým v očkovaní bráni ich zdravotný stav, a podmienene aj tí, čo covid prekonali. Podrobnosti ohľadne výnimiek a schválených vakcín má upraviť vyhláška ministerstva zdravotníctva.

Pokuty za nesplnenie očkovacej povinnosti dosahujú v rýchlom konaní 600 eur a v správnom konaní sa šplhajú až k 3600 eurám. Do polovice marca platí prechodné obdobie, počas ktorého sa nebudú udeľovať pokuty.





Nezaočkované osoby majú dostať upomienku s výzvou na očkovanie. V prípade zhoršenia epidemickej situácie bude každému, kto sa nebude môcť preukázať platným očkovacím preukazom, vydaný automatický trestný príkaz na očkovanie.

V Rakúsku plánovali aj očkovaciu lotériu, avšak vláda nenašla partnera, prostredníctvom ktorého by ju mohla realizovať. Verejnoprávna televízia ORF sa podľa denníka Heute bráni, že by na to bola potrebná zmena zákona o jej fungovaní. Do úvahy by prichádzala zmluva so súkromnou spoločnosťou, avšak na to by bolo potrebné zorganizovať zdĺhavé verejné obstarávanie v celej EÚ.