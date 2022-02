Robustné ramená, pri pohľade nižšie však nebudete chápať: Ehm, je to vôbec možné?!

Andrzej má postavu, akú len tak bežne na ulici nestretnete. Na sociálnych sieťach ju preto hrdo vystavuje na obdiv.

Pre niekoho je to cez, pre iného dokonalosť. Vodič Andrzej Tomalski, ktorý žije v Belfaste, má síce len okolo 170 centimetrov, no doháňa to svojou maskulatúrou.Pri svojej hmotnosti 84 kilogramov sa tak pýši postavou presýpacích hodín.

Andrzej sa prvý raz skamarátil s posilkou pred deviatimi rokmi, keď žil ešte v Poľsku. 26-ročný mladík sa rozhodol začať s kulturistikou. Páčilo sa mu, ako vyzeral a cítil sa, ale jeho rodina s ním nadšenie nezdieľala. „Moji rodičia nikdy neboli šťastní z mojej vášne a lásky ku kulturistike a nikdy som nemal žiadnu podporu,“ hovorí Andrzej. „Hovorili, že je to „hlúpy sen“.“ Nič na tom nezmenil ani fakt, že začal Andrzej z kulturistiky profitovať. To ho však neodradilo, aby si šiel za svojim snom, ktorým bola kariéra kulturistu. Pred tromi rokmi sa presťahoval do Veľkej Británie a s rodinou sa nerozpráva.





Andrzej tvrdo pracuje obzvlášť na svojich pleciach a súťaží na kulturistických súťažiach, aby ukázal svoj pokrok. „Po prvých dvoch alebo troch mesiacoch tréningu som si uvedomil, že moje ramená rastú oveľa rýchlejšie ako väčšine iných ľudí,“ hovorí.

Nakupovanie oblečenie s takýmto typom postavy však podľa mladíka nie je med lízať. „Ľudia ma veľmi často žiadajú, aby som im zdvíhal ťažké veci, ako napr. nábytok, najmä keď sa niekto sťahuje,“ opisuje Andrzej, ktorý venuje cvičeniu v posilke 5 dní v týždni. Zmenou však musela prejsť aj jeho strava. „Žiadne sladkosti, cukor, žiadne nezdravé jedlo, nápoje ani alkohol,“ vymenúva potraviny, ktoré sú pre neho tabu. „Denne mám sedem jedál, väčšinou ryžu, kuracie mäso, ryby – všetko v najlepšej možnej kvalite.“

Pre rovnakých nadšencov fitnes a kulturistiky, ktorí ešte len začínajú, má aj jeden odkaz. To, čo podľa neho skutočne zaberá, je každodenná tvrdá práca a zdravé stravovanie. „Neexistujú žiadne skratky, len čistá práca a oddanosť.“

A čo Andrzej a vzťahy? Jednoducho nemá čas. „Celý životný štýl kulturistiky je veľmi špecifický a pre vzťah je veľmi náročný, najmä počas súťaží – žiadne reštaurácie, neustále diéty, trávenie každého dňa v posilňovni,“ uvádza svalnáč veci na pravú mieru. Pozornosti má však pre svoje napumpované telo koľko len chce. Mnohí mu fandia a ešte viac ho motivujú. Nájdu sa však aj takí, ktorí ho v láske rozhodne nemajú. „Dostával som veľa hejtu, najmä, keď som bol v Poľsku a tiež na sociálnych sieťach,“ uzatvára.