Dobrovoľného hasiča obvinili: Neplnoleté dievča mal znásilniť až 15-krát za 17 dní!

Thomas Gerald Golightly (30) bol obvinený zo sexuálneho napadnutia dieťaťa. Dobrovoľný hasič v Dear Park v Texase čelí obvineniam po tom, čo mal niekoľkokrát znásilniť neplnoleté dievča, čo v nej vyvolalo aj strach, že ju mohol oplodniť.

Portál People prostredníctvom online súdnych záznamov potvrdil, že Golightly bol obvinený zo sexuálneho napadnutia dieťaťa. Podľa sťažnosti, ktorú ako prvá získala televízia KHOU-TV, sa vyšetrovanie začalo po tom, čo 16-ročné dievča malo oznámiť zneužívanie svojej škole. Zamestnancovi školy sa zdôverila, že ju napadol rodinný priateľ a obávala sa, že by mohla otehotnieť. Škola následne kontaktovala úrady.

A local volunteer firefighter Thomas Gerald Golightly has been arrested & charged with repeatedly raping a teen girl at least 15 times. Prosecutors say he placed a knife to her throat & strangled the girl. Story coming up on @KHOU at 4:30. pic.twitter.com/y7vX18Eulc