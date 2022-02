Ľudia len neveriacky čumia: Mame trojičiek strieka mlieko spod pazúch!

Ak si myslíte, že vás ľudské telo už nedokáže ničím prekvapiť, možno zmeníte názor. Keď táto žena priviedla na svet trojičky, objavil sa u nej zriedkavý vedľajší účinok pôrodu. Len sa na to pozrite.

Ako uvádza portál The Sun, mamička z USA Linda Jones sa so svojou „nezvyčajnosťou“ podelila na sociálnej sieti TikTok, kde si jej video pozreli viac ako 3 milióny ľudí. Po pôrode trojičiek sa u mamičky objavil zriedkavý vedľajší účinok, kedy sa jej prsníky tak naplnili materským mliekom, že sa rozšírilo až do podpazušia. Stalo sa tak tri dni po pôrode cisárskym rezom.

„Jedným z mojich cieľov bolo mať materské mlieko pre trojičky počas ich pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov. Po tom, čo sa mi prvých pár dní tvorila mlieka málo, sa moje prsia tak naplnili, že mi pretieklo až do podpazušia,“ povedala Linda. 39-ročná matka šiestich detí ukázala ľuďom, ako má obe podpazušia opuchnuté, tvrdé a bolestivé. Sama bola zvedavá, či sa nejaká z jej sledovateliek stretla s niečím podobným, pretože ona v predchádzajúcich tehotenstvách nič takéto nezažila.

„Uverejnila som to, pretože som si myslela, že je to veľmi nezvyčajné a že som možno jedna z mála ľudí, ktorí si tým prešli, pretože o tom nikto v skutočnosti nehovorí. Nevidela som o tom žiadne videá. Hovorila som o tom so svojimi lekármi a niektorí z nich nevedeli, čo mám v podpazuší,“ povedala Linda, ktorá videá zverejnila v snahe zvýšiť o tomto nezvyčajnom stave povedomie.