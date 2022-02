Školáčku (11) covid úplne položil: Vyše roka si prechádza peklom! Jedlo dostáva len cez trubicu

Pozitívny test na koronavírus vyšiel 11-ročnej bojovníčke ešte v decembri 2020. Odvtedy sa jej život obrátil hore nohami, do školy chodiť nevládze a jedlo dostáva len cez trubicu. Hrozné, čím si prechádza.

Ako uvádza portál Daily Mirror, odvážna školáčka Tillie Adamsová (11) z východného Londýna sa podelila so svojím životným príbehom. Bojuje s postcovidovým syndrómom, ktorý sa nazýva dlhý covid. Počas 12-mesačného utrpenia strávila Tillie týždne v nemocnici a často je príliš slabá na to, aby chodila do školy. Jedlo dostáva len cez trubičku a dlhý covid ju doslova pripravil o normálne detstvo.

Odkedy sa v decembri v roku 2020 nakazila koronavírusom, mala problém s prijímaním stravy a nebezpečne schudla. Celé mesiace lekári nevedeli prísť na to, čo jej je, až jej diagnostikovali dlhý covid. Od leta má do tela zavedenú trubicu, cez ktorú prijíma potravu. Rok od ochorenia má stále problém prejsť po schodoch. „Niekedy sa tak strašne hnevám. Chcem ísť do školy, ale je to také ťažké. Niektoré dni nemôžem, pretože som veľmi unavená a slabá,“ posťažovala sa Tillie.

Predtým bola vždy plná energie a rada sa hrávala vonku. Keď ochorela, bola tak slabá, že sa čo i len bála pohnúť a ležala len v posteli. Keď schudla takmer 7 kilogramov, skončila v nemocnici, kde bola dva týždne. „Čím viac chudla, tým bola slabšia,“ povedala jej mama Kelly (44). „Akoby jej osiveli vlasy a popraskali jej pery. Bolo to hrozné. Trvalo mesiac, kým sa jej hladina energie zdvihla. Schody nezvládala, občas z nich spadla a keď vyšla hore, bola tak slabá, že skoro omdlela. Je ako úplne iné dieťa,“ spomína na najhoršie okamihy jej mama.