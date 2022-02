Hrôza pri pobreží Nigérie: Ropný tanker s 10 členmi posádky explodoval!

Uviedol vo štvrtok predstaviteľ spoločnosti Shebah Exploration and Production Company Limited v obavách zo smrti členov posádky.

Podľa Ikemefunu Okafora bolo v čase explózie na palube desať členov posádky. Výbuch nastal v stredu v juhozápadnom nigérijskom štáte Delta. Príčinu nešťastia stále vyšetrujú. Zatiaľ nie je známy ani rozsah materiálnych škôd.

