Do vrecka by ste ju nezmestili: V britskej Kráľovskej mincovni vyrazili unikátnu mincu

Požičiaš mi stovku? Nemôžem, mám pri sebe len drobné...

Táto veta získava úplne iný význam s novou mincou, ktorú vyrazili v britskej Kráľovskej mincovni. Tá bola založená už v roku 1248, no v stáročnej histórii ešte nikdy v nej nevzniklo takéto veľké platidlo. Mincu, ktorá má hmotnosť 10 kg, vyrazili pri príležitosti platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. Okrem nej vzniklo aj niekoľko menších mincí, ktoré majú „len“ 9,5 kg. Do vrecka by sa vám asi nezmestila žiadna z nich.

Unikátna minca