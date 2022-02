Odpor pamiatkarov a obyvateľov bol márny: Zarážajúce, čo dovolia miliardárovi Bezosovi v Rotterdame

Boháči si nekupujú rôzne privilégiá len u nás. Dôkazom je mestská rada v holandskom Rotterdame.

V tamojšom prístave je most z roku 1927, ktorý je historicko-technickou pamiatkou. Po nedávnej rekonštrukcii mestskí radní sľúbili obyvateľom, že most už nikdy nerozoberú. No potom prišiel miliardár Jeff Bezos (58) a oni náhle názor zmenili. Šéf Amazonu si dal v lodeniciach Oceano pri Rotterdame postaviť jachtu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Volá sa Y127 a po dokončení to má byť najväčšia plachetnica na svete. Problémom sú práve tri sťažne s plachtami. Tie budú také vysoké, že sa pod most nezmestia. A tak lobisti Jeffa Bezosa presvedčili mestskú radu, aby v lete dovolila dočasne rozobrať strednú časť mosta. Tá to schválila napriek odporu historikov, pamiatkarov a miestnych obyvateľov.

Most Konigshavenbrug, prezývaný obyvateľmi De Hef, postavili v roku 1927. Na rozdiel od iných podobných stavieb sa jeho mostovka neotvára, ale celá stredná časť sa dvíha do výšky 40 metrov pomocou výťahov v dvoch vežiach. Most bol takmer zničený počas druhej svetovej vojny a zánik mu hrozil aj začiatkom 90. rokov, keď ho chceli zbúrať. Zachránili ho však ako pamiatku. V rokoch 2014 - 2017 prešiel rekonštrukciou.

Ani priestor 40 metrov však nestačí pre novú Bezosovu jachtu, pri ktorej sa výška sťažňov odhaduje až na 70 metrov. Zatiaľ z nej bolo vidno len trup s tromi palubami pri prevoze v lodeniciach. Bezos chce náklady na rozobratie a opätovné postavenie mosta zaplatiť z vlastného vrecka. Hoci ho z postu najbohatšieho človeka na svete zosadil Elon Musk, stále má majetok v hodnote 157 miliárd eur.

Konigshavenburg