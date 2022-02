Poklad zasypaný prachom! Manželka vdovca bola fanúšičkou The Beatles: Úchvatné, čo objavil v jej veciach

Vdovec Clive Goodchild (67) z Británie začal tri roky po smrti milovanej manželky Celie († 65) triediť jej veci.

Nečakal však, že medzi nimi narazí na cennú fotografiu členov skupiny The Beatles aj s ich podpismi. Celia bola od mladosti skalnou fanúšičkou populárnej britskej skupiny The Beatles. Poctivo si ukladala všetky správy o legendárnych „chrobákoch“ do albumu. V ňom však skrývala tajný poklad - fotografiu s podpismi od Paula McCartneyho, Johna Lennona, Georgea Harrisona a Ringa Starra.

„Našiel som Celiin Beatles album v zásuvke starého stola,“ uviedol Clive. O jej láske ku skupine dobre vedel, no doma nikdy pred ním cennú fotografiu nespomenula, a tak iba tuší, odkiaľ sa u nich vzala. „Jej otec bol plukovník v armáde, ktorý poznal niektorých dôležitých ľudí v Londýne. Mám podozrenie, že pre ňu získal podpísanú fotografiu,“ domnieva sa vdovec. Tá ide koncom februára do dražby, pričom jej cena sa odhaduje na 2,4-tisíca eur.