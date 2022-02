Dievčaťu môžu závidieť všetky ženy: Tak takúto unikátnu hrivu nemá každá! To sa len tak nevidí

Bella sa narodila s dvoma farbami vlasov. Môže za to ochorenie. Vďaka tomu sa môže každé ráno rozhodnúť, či chce byť blondínka alebo bruneta. Stačí, ak si zmení cestičku vo vlasoch. Toto rozkošnej slečne iste závidí nejedna žena.

Ako píše portál Daily Mail, dievčatko sa s týmto špeciálnym darom narodilo. Vlásky mala rozličnej farby už ako bábätko, mamička preto pri pôrode zažila poriadny šok. “ Je to naozaj iné a jedinečné. Moja mama na to upozornila, keď sa dcéra narodila, ale vtedy som mal príliš veľké bolesti, aby som si to všimla,” priznala mamička dievčaťa.

Za unikátnu hrivu vďačí stavu, ktorý sa volá psolióza, ktorý spôsobuje nedostatok pigmentu vo vlasoch. To však na dieťatku nie je to najzaujímavejšie. Rovnaké zafarbenie majú aj jej mihalnice. Podľa doktorov sa však mamička nemusí obávať, že by Bella trpela niečím závažnejším: “Lekári si z toho veľkú hlavu nerobili, takmer si toho nevšimli,” opisuje mamička.

Čím bola Bella staršia, tým bola táto unikátnosť na nej dominantnejšia. “V lete jej tmavá strana vlasov jemne vybledne a blond strana je bledá takmer ako ľad. Môže si meniť farbu vlasov kedy len chce, stačí, že si ich prehodí ako uzná za vhodné,” dodáva matka.

Bella si vlasy dokonca prispôsobuje outfitu: “Uprednostňuje svetlejšie vlasy, keď má na sebe dievčenské oblečenie a pastelové farby, ale keď nosí teplákovú súpravu s kapucňou a tenisky, nosí ich tak, aby boli tmavé.” Bella hovorí, že v okolí sa stretáva len s pozitívnymi reakciami na jej vlasy. “Niektorí mi neveria, myslia si, že si ich farbím,” hovorí malá slečna.