Kirsty povedali lekári, že nebude mať deti: Šialené, koľko ich napokon porodila v priebehu 2 rokov

Mala len 18 rokov, keď jej diagnostikovali endometriózu. Mladá žena bola zdrvená, keď ju lekári varovali, že s veľkou pravdepodobnosťou nebude mať nikdy deti.

V novembri 2018 však Kirsty Hannam (31) s obrovským nadšením zistila, že je tehotná. S parterom Robom O'Harom (34) sa stali rodičmi hneď dvoch uzlíčkov radosti. Dvojičky William a Willow sa narodili 11. júna 2019.

Ako píše portál Daily Rekord, o šesť mesiacov neskôr bola mamička späť v nemocnici kvôli silným bolestiam, ktoré spôsobilo jej ochorenie. Slová lekárov ju zronili. Skôr či neskôr bude potrebovať hysterektómiu (odstránenie maternica, pozn. red.). Smútok vystriedal len o tri mesiace šok. V marci 2020 Kirsty zistila, že opäť nosí pod srdcom dvojičky. Dievčatká Alice a Aoife prišli na svet v októbri 2020. Šanca, že sa niečo také stane je podľa portálu jedna k 12 500.

Kirsty povedala, že byť štvornásobnou mamou je požehnanie. "Prejsť od toho, že nikdy nebudem môcť mať deti, k tomu, že som mala štyri v priebehu pár rokov, bolo úplne úžasné." Priznala, že mať 4 deti je náročné, no jedným dychom dodala, že je z toho nadšená.

Mať deti bol vždy jej sen, no s prvým partnerom sa to nepodarilo. Po 7 rokoch manželstva ich vzťah stroskotal. V roku 2018 začala raniť s kamarátom zo školy Robom. Od začiatku vedel o jej chorobe a obaja sa zmierili s tým, že nikdy nebudú mať vlastných potomkov. Osud si pre nich však pripravil prekvapenie krátko po tom, ako spolu začali chodiť. Kirsty sa necítila dobre. I keď nepredpokladala, že je v druhom stave, spravila si tehotenský test. "Ani za milión rokov by som nečakala, že bude pozitívny," spomína na krásny moment.

Obavy z problematického tehotenstva sa nenaplnili a pár privítal o 9 mesiacov zdravé bábätká. Rok na to mali zrazu 4 deti. "Je ťažké mať dvoje dvojčatá, ktoré sú také malé, ale máme rutinu. Majú rôzne osobnosti a je úžasné ich sledovať, povedala Kirsty.