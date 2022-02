Manželovi sa po siedmich rokoch priznala, že je lesbička: Jeho odpoveď ju prekvapila, takto teraz žijú

Nicolette sa pred dvoma rokmi priznala dlhoročnému manželovi Ryanovi, že je lesbička. Prezradila, že sú stále spolu, pretože ho považuje za svoju spriaznenú dušu. Podľa svojich slov zostanú žiť spolu aj naďalej, aby mohli vychovávať svoje deti.

Nicolette Popa vyšla s pravdou von v roku 2020, šesť rokov po svadbe. S manželom žijú vo Wilmingtone v Severnej Karolíne a sú rodičmi dvoch detí, päťročného Jacea a štvorročného Claya, píše portál Daily Mail.

Nicolette vedela, že je lesbička už od detstva, ale bála s tým vyjsť na povrch, pretože vyrastala v konzervatívnej oblasti Missouri. Hovorí, že udržať svoju sexualitu v tajnosti bolo čoraz ťažšie, a tak sa rozhodla povedať to manželovi, ktorý ju neskutočne podporoval. Ryana táto správa podľa jeho slov nešokovala, pretože to už predtým tušil, ale čakal, kým sa o to Nicolette podelí, keď bude pripravená.

Namiesto toho, aby sa zaplietli do nepriateľského rozvodu a vrhli sa do sveta randenia, oddané duo stále žije spolu. "Stále sme manželia a stále žijeme spolu v našom dome s našimi deťmi," vysvetlila. „Zatiaľ to, čo robíme, funguje. Snažíme sa riešiť svoju kariéru a zabezpečiť, aby naše deti mali najlepšie výsledky.“

Obe strany rodiny páru podporujú ich rozhodnutie zostať v manželstve, hoci niektorí online užívatelia na sociálnej sieti Tik Tok si to nedokážu vysvetliť a odsudzujú Nicolette, že mrhá Ryanovým časom.

„Ryan je často preč, takže deti často nevidí. Snažím sa sústrediť sa na svoju novú kariéru a zároveň vychovávať naše deti,“ vysvetlila. "Uprednostňujeme rodinný život pred stránkou randenia. Ide o to, aby boli deti šťastné, aby vedeli, že sú milované, a aby mali oboch rodičov čo najviac nablízku,“ povedala Nicolette.

„Vzali sme sa, keď som mal 19 a on 20. Sme spolu v podstate celých 20 rokov a on je ten človek, s ktorým som sa neustále stretávala. Mám pocit, že vždy bude mojou spriaznenou dušou, len z inej perspektívy,“ dodala rozcítená Nicolette.