Tvrdá kritika EÚ a Británie: Chorvátsky prezident Milanovič obvinil Západ z podnecovania vojny

Stabilita Európy, západnej Európy a Európskej únie neexistuje bez Ruska a je nutné dohodnúť sa ním, vyhlásil v utorok chorvátsky prezident Zoran Milanovič.

Zároveň obvinil Západ z podnecovania vojny. Vyjadril však vieru v to, že vojna nevypukne. Citovala ho chorvátska tlačová agentúra HINA. "Nechcem ani to, aby bol zabitý jediný Ukrajinec, jediný Rus. A už vôbec nie Chorváti," povedal Milanovič novinárom. "Neexistuje stabilita Európy, západnej Európy ani Európskej únie bez stability Ruska. Treba sa s Ruskom dohodnúť," zdôraznil Milanovič.

Milanovič sa vyjadril aj k postoju Británie voči Ukrajine. "Všetko, čo robí, je väčšinou motivované jeho politickou situáciou doma," povedal o britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi. V Británii pribúdajú výzvy, aby Johnson odstúpil, pričom dôvodom sú večierky v jeho sídle na Downing Street v Londýne počas prísneho pandemického lockdownu, pripomína HINA.

Milanovič obvinil Britániu zo "štvania" a povedal, že tlačenie Ukrajiny do konfrontácie s Ruskom je "nezodpovedné". "Ukrajine neprinesie šťastie, ak bude počúvať Londýn. Ten ju tlačí do veľmi nebezpečného dobrodružstva a prezident (Volodymyr) Zelenskyj si to uvedomuje. To, čo v posledných niekoľkých dňoch počúvam z Kyjeva, je veľmi citlivé a zodpovedné voči vlastnému štátu," uviedol chorvátsky líder.

Milanoviča doma kritizovali, keď nedávno vyhlásil, že Ukrajina nepatrí do NATO, že je skorumpovaná a že chorvátskych vojakov tam nebudú zabíjať. Kyjev si po týchto výrokoch predvolal na konzultácie chorvátskeho veľvyslanca, pripomína HINA.

Milanovič sa v stredu obhajoval, že je priateľom Ukrajiny. Rozprával však aj o vážnych problémoch, ktoré Ukrajinu trápia, pretože nenapreduje k členstvu v EÚ a stagnuje, pričom sa podľa jeho slov stala rukojemníkom Londýna a Washingtonu.

Povedal tiež, že EÚ vysiela Ukrajine zmätočné odkazy. "Stáť solidárne pri Ukrajine a vravieť ´podporujeme vás, bojujete s Ruskom´ je nezodpovedné, podlé," dodal Milanovič. Podľa neho by nikto nemal šíriť "štvavé reči", že Rusko zajtra zaútočí na Ukrajinu. "Ak na ňu zaútočí, potom si človek musí položiť otázku, kto je za to zodpovedný," dodal.