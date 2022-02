Žena si kúpila šaty cez internet: Vysnívaný kúsok jej vôbec nesadol! Trapas, na ktorý len tak nezabudne

Tomuto sa vraví nákupný neúspech... Mladá žena zostala bez šiat tesne pred oslavou narodenín.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako píšu noviny Daily Mirror, Chloe Maguire si myslela, že našla dokonalé šaty na oslavu svojich 23. narodenín. U online predajcu si objednala zelené šaty za 40 libier (48 eur). Keď si ich však vyskúšala a trochu sa zakrútila pred kamarátkami, zostala v šoku. Zo šiat jej vypadol celý prsník.

Chloe si objednala o číslo väčšie šaty v nádeji, že sa prispôsobia jej väčšiemu poprsiu, no tie vydržali len pár sekúnd. Spolu s kamarátkami sa zhodli, že keby si šaty obliekla do klubu, mohlo by to skončiť katastrofou. „Keby som si ich obliekla, každý by pravdepodobne dostal infarkt a klub by sa vyprázdnil. Prsník mi vypadol doslova po pár sekundách. Povedala som si: 'och môj bože, čo budem teraz robiť? Nemám iné oblečenie,'“ hovorí.

Šaty nakoniec vrátila a objednala si iné. „Objednala som si viacero vecí. Zelené šaty však boli mojím obľúbeným kúskom, pretože inú farbu ako hnedú zvyčajne nenosím. Myslela som si, že ak si objednám najväčšiu veľkosť, bude to v poriadku. Teraz viem, že mám zjavne väčší hrudník ako ostatné ženy,“ uzavrela.