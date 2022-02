30.narodenín sa nedožila: Nešťastná smrť mladej ženy vyvolávala otázniky, zostalo po nej päť malých detí

Obrovská tragédia! Matka piatich detí zomrela po páde z párty autobusu, keď oslavovala svoje 30. narodeniny s rodinou a priateľmi.

Ako píšu noviny New York Post, 29-ročná Heather Garcia tancovala v sobotu asi o 3:00 ráno v párty autobuse, keď z neho na diaľnici v centre Los Angeles vypadla a zrazilo ju prechádzajúce vozidlo. Matku, ktorá má päť detí vo veku od 1 do 10 rokov, vyhlásili na mieste za mŕtvu. V pondelok mala osláviť tridsiatku, tak spolu s neterou, ktorá mala tiež narodeniny, objednali pre príbuzných a priateľov párty autobus.

K pádu došlo tak, že sa otvorili dvere autobusu. „Neviem, ako sa dvere otvorili. Nikto nevie, ako sa otvorili. Dvere sa nemali otvárať,“ povedal nešťastne jej brat Juan. Heather po sebe zanechala manžela Rafaela a päť malých detí. „To, čo som si myslel, že bude pre ňu zábavná noc, sa pre nás zmenilo na tragický koniec. Mala obrovské srdce, vždy podala ruku každému, kto to potreboval... Bola mojou najlepšou priateľkou, mojou skalou, pre mňa a naše deti bola obrovskou oporou,“ vyjadril sa zdrvený vdovec.

Netuší, ako bude pokračovať bez lásky svojho života. „Potrebujem pomoc, aby som jej usporiadal pohreb, ktorý si zaslúži, pretože som nebol pripravený na stratu takým tragickým spôsobom. Zostáva mi mnoho iných výdavkov a teraz budem mamou a otcom našich piatich detí,“ povedal zúfalo.

„Je to nočná mora. Keď zaplatíte za službu, očakávate, že nebudete piť a zároveň šoférovať alebo robiť niečo nezákonné... Niekto vás odvezie a vy sa v bezpečí vrátite domov, pretože ste za to zaplatili,“ uzavrel smutne. Vodič vozidla, ktoré Heather zrazilo, zostal na mieste, aby spolupracoval na prebiehajúcom vyšetrovaní. Do nedele neboli oznámené žiadne obvinenia.