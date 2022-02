Modelku († 22) brutálne znásilnil, potom zomrela: Násilníka dostihol krutý trest v base!

Krásna modelka, ktorá bola brutálne znásilnená, nikdy nevidela sadistického násilníka trpieť za svoje zločiny. Zomrela krátko predtým, ako ho uväznili.

Ako píšu noviny Daily Mail, 22-ročná Dasha Volnoukhin bola v roku 2016 napadnutá sériovým násilníkom Mustafom Kayiricim. Ani správa, že utrpel za mrežami mučivú smrť, nemôže pomôcť zmierniť bolesť jej blízkych. Hoci sú radi, že 31-ročný Kayirici bude „odpočívať v pekle“, jeho smrť je bolestnou pripomienkou mučivého útoku, ktorému vystavil ich milovanú Dashu. Toto utrpenie ju prenasledovalo až do smrti.

Modelka pôvodom z Kanady bola jednou z piatich znásilnených žien Kayiricim v priebehu iba šiestich týždňov. Za dobrodružstvom a novými príležitosťami sa presťahovala do Austrálie, kde začala pracovať v eskorte. Len jej druhú noc v novej práci stretla Kayiriciho. V noci 27. mája 2016 sa tváril ako jej klient na stretnutí v hoteli. Len čo vošli do bytu, vybral zo zásuvky v kuchyni veľký mäsiarsky nôž. „Potom na mňa zakričal, aby som nekričala a vyzliekla sa. Vtedy som mala na sebe šortky a tielko a začala som sa vyzliekať, pretože som si myslela, že ak to neurobím, pravdepodobne zomriem. Bola som veľmi vystrašená. Všetko to natáčal na telefón a pýtal sa ma, či sa mi páči byť znásilnená. Vyžadoval, aby som si nadávala do s*k,“ povedala Dasha polícii. Po troch až štyroch minútach skončil, okradol ju o denný zárobok a odišiel.

Kayiriciho ​​bezcitné vyčíňanie trvalo niečo vyše mesiaca – začalo sa sexuálnym útokom inej ženy z eskortu 7. mája a skončilo sa znásilnením 13-ročného dievčaťa v júni. Keď bola na ceste do školy, dievča nalákal do svojho auta tak, že ju požiadal o pomoc so štartovacími káblami. Potom ju zviazal dozadu a odviezol na 10 miest po meste a opakovane ju sexuálne zneužíval. Počas štvorhodinového utrpenia sa svojej najmladšej obeti vyhrážal bodnutím a zabitím, pričom útoky nafilmoval a pred vysadením na vlakovej stanici ju prinútil povedať, že so všetkým súhlasila.

Nasledujúci deň ho zatkli po automobilovej naháňačke a bitke s niekoľkými ozbrojenými policajtmi. Kayirici tvrdil, že je nevinný až do svojej smrti, pričom okresnému súdu povedal, že natáčal ženy, s ktorými len „spal“. „Tvária sa, že som zlý človek, ako keby som bol pedofilný násilník či predátor. Som vo všetkých správach a je to nesprávne,“ povedal.

Smutné je, že Dasha už sa nikdy nedozvie, ako bol jej násilník potrestaný za svoje odporné zločiny. Tragicky zomrela dva roky po tomto útoku a len niekoľko mesiacov predtým, ako mal byť Kayirici odsúdený. Príčina jej smrti nemôže byť zo zákonných dôvodov zverejnená. V utorok, po odpykaní si len dvoch rokov zo 46-ročného väzenia, Kayirici zomrel vo väzení po boji s rakovinou mozgu v poslednom štádiu. Násilník zomrel v zabezpečenej väzenskej prístavbe v Sydney's Prince of Wales Hospital po tom, čo strávil posledných 12 mesiacov liečením za mrežami. „Našli ho vo svojej cele nereagovať a o 10:25 ho vyhlásili za mŕtveho. Ako všetky úmrtia vo väzbe, aj tento incident bude predmetom koronárneho vyšetrovania,“ napísali v utorok vo vyhlásení.