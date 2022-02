Vyriekli ortieľ nad Medzinárodnou vesmírnou stanicou: Kde dopadnú jej časti, ktoré nezhoria?

Životnosť prekročí dvojnásobne! Pôvodne mala Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) slúžiť 15 rokov, no nakoniec sa ráta s tým, že skončí až po vyše tridsiatich.

Americká vesmírna agentúra NASA uviedla, že kontrola zistila, že stanica by mala byť bezpečná do roku 2030. Každé nové pripájanie a odpájanie modulov ju však zaťažuje. To vedie k častejším incidentom, ako boli napríklad úniky vzduchu v ruskej časti stanice. V januári 2031 ju preto navedú do atmosféry a tie časti, ktoré nezhoria, dopadnú do mora v bode Nemo. Ten leží v južnom Tichom oceáne a je známy aj ako pohrebisko satelitov. Je to totiž najodľahlejšie miesto na zemi, najbližšia pevnina je odtiaľ takmer 2 700 km.

ISS začali stavať v roku 1998 a do prevádzky ju uviedli v roku 2000. V desaťročí, ktoré jej ešte ostáva, plánuje NASA pripájať k stanici komerčné moduly. Tie sa pred jej zánikom oddelia a vytvoria súkromnú vesmírnu stanicu. NASA si na nej bude prenajímať priestory podobne, ako si teraz prenajíma služby SpaceX na dopravu do vesmíru.

