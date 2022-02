Sara ako tínedžerka otehotnela po znásilnení, potom našla muža svojho života: Kruté odhalenie po 17 rokoch!

Prešla si peklom! Keď si však myslela, že už je všetko to zlé dávno preč, prišla ďalšia rana.

Život Kalifornčanky Sary Schulting Kranz (48) nebol zrovna prechádzkou ružovou záhradou. Už v tínedžerskom veku si prešla obrovskou traumou, no všetkým prekážkam, ktoré jej prichystal osud, sa postavila čelom.

Keď mala Sara iba 17 rokov, stala sa obeťou znásilnenia. "Bolo nám spolu dobre, verila som mu až do tej noci, kedy ma znásilnil," spomína na bolestivý okamih. Vtedy ešte ako tínedžerka sa musela vysporiadať s ďalšou šokujúcou skutočnosťou. Po násilnom skutku otehotnela. Mladá dievčina sa vtedy rozhodla dieťa si nechať. Onedlho stretla muža, do ktorého sa ihneď zaľúbila. Pár sa zosobášil a Sara spolu s ním vychovávala svoje dieťa. Všetko sa zdalo byť dokonalé, no po 17 rokoch navonok bezproblémového manželstva došlo k nečakanému odhaleniu, ktoré blondínku zložilo na kolená.

Ako informuje britský denník Daily Mail, Sara zistila, že jej manžel, s ktorým žila 17 rokov, ju celých 14 rokov podvádzal. To ale nie je všetko. Podvádzal ju totiž s mužmi, zároveň sa tak dozvedela, že jej polovička je bisexuál. "Bol mojím najlepším priateľom, všetko bolo dokonalé," opísala Sara svoje manželstvo s Davidom. Po tom, ako sa jej sám priznal s neverou,sa jej zrútil svet. "Cítila som toľko zlosti, bolesti, hanby a smútku. Pýtala som sa samej seba, ako budem teraz pokračovať, " popísala ťažké chvíle. Vďaka svojim blízkym a aj vďaka terapeutke sa dokázala dať dokopy a Davidovi, s ktorým má ešte ďalších dvoch synov, dokázala odpustiť. Pár sa aj po rozvode stará o ich deti a snažia sa spolu vychádzať čo najlepšie.