Pohľad na túto ženu vás odradí od botoxu: Chcela sa skrášliť, no dosiahla pravý opak!

Žena vyzýva ľudí, aby si dvakrát rozmysleli kozmetické procedúry. Po tom, ako si dala pichnúť botox, jej ovislo oko.

Ako píše The Sun, Shasta zdieľala video na TikToku, ktoré si pozrelo viac ako 320-tisíc ľudí. „Nech je to lekcia pre každého, kto si chce dať vpichnúť botox,“ povedala vo videu. Prezradila, že k špecialistovi išla, aby si dala upraviť obočie, ale namiesto toho jej ovislo jedno oko. Spolu s modrinami, bolesťou a opuchom je to jeden z najčastejších vedľajších účinkov procedúry.

„Nerobte to. Myslím, že sa to môže stať každému,“ varovala Shasta. Špecialistu, ktorý jej botox vpichol, neobviňuje. Trvalo však mesiac, kým sa jej obočie vrátilo do normálu. „V snahe pomôcť situácii som sa pokúsila použiť kvapky, tie však nepriniesli žiadne výsledky,“ dodala.

Našli sa komentujúci, ktorí súhlasili s tým, že to nebola chyba špecialistu. „Toto je známe riziko a malo by vám byť vysvetlené pred liečbou,“ napísal jeden. Niektorí však tvrdili opak. „Zvyčajne to znamená, že umiestnenie injekcie bolo nesprávne a použili toho príliš veľa,“ povedal ďalší.