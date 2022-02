USA ponúkli Rusom možnosť nahliadnuť do vojenských základní NATO: Chcú za to protislužbu

Spojené štáty oznámili Rusku, že sú ochotné s ním diskutovať o spôsobe, ako by si mohlo overiť, že sa na základniach NATO v Rumunsku a Poľsku nenachádzajú strely s plochou dráhou letu Tomahawk. A to v prípade, ak by Moskva bola ochotná zdieľať podobné informácie o niektorých svojich vojenských základniach.

S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovala agentúra Bloomberg. Cieľom amerického návrhu je podľa nej snaha rozptýliť obavy Moskvy, že by odpaľovacie zariadenia mohli byť použité proti Rusku. Akákoľvek dohoda by však bola možná až po diskusii so spojencami, najmä s Poľskom a Rumunskom, uviedol jeden zo zdrojov. Na základniach v Poľsku a Rumunsku nie sú útočné rakety, ale ruský prezident Vladimir Putin opakovane naznačoval, že USA a NATO by mohli využiť systémy protiraketovej obrany Aegis Ashore na odpálenie striel Tomahawk, pretože oba druhy zbraní používajú rovnaké odpaľovacie zariadenia, píše Bloomberg. Severoatlantická aliancia tvrdí, že Aegis slúži na čisto obranné účely. Rumunsko podľa agentúry trvá na tom, že je otvorené inšpekcii ruských úradníkov v zariadení na svojom území, pokiaľ Moskva splní podmienku reciprocity. Predstaviteľ oboznámený s postojom Poľska Bloombergu povedal, že Varšava by mohla súhlasiť s podobnou kontrolou výmenou za inšpekcie v ruskej enkláve Kaliningrad, ktorá susedí s Poľskom. Podľa Putina je Ukrajina nástrojom Američanov: Ich hlavným cieľom je spomaľovanie ruského rozvoja Biely dom ani americké ministerstvo zahraničia sa zatiaľ k správe nevyjadrili. Avšak zdroj oboznámený so situáciou podľa agentúry Reuters uviedol, že Spojené štáty ponúkli iba rokovania o rôznych obavách Ruska, napríklad o kontrole zbrojenia. Podľa Bloombergu návrh odráža snahu Washingtonu nájsť s Moskvou spoločnú reč v čase rastúceho napätia medzi Západom a Ruskom v súvislosti s Ukrajinou. Moskva zhromaždila pri hraniciach s touto krajinou desiatky tisíc vojakov a Západ sa obáva možnej ruskej invázie. Rusko opakovane poprelo, že by malo v úmysle zaútočiť na Ukrajinu, ale Moskva požaduje od USA a NATO bezpečnostné záruky, medzi ktoré patrí okrem iného záväzok, že sa aliancia nerozšíri na východ a nebude rozmiestňovať útočné zbrane v blízkosti ruských hraníc. Liíder maďarskej opozície sa tvrdo obul do premiéra: Orbán sa stal Putinovou bábkou