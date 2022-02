Existujú ryby, ktoré potme svetielkujú. A teraz je tu aj také sushi.

A nepodávajú ho ani vo Fukušime ani v Černobyle, ale v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Želaný efekt dosiahli pridaním biologických svetielkujúcich prísad do sushi a do kokteilov, ktoré potom servírujú zákazníkom pod ultrafialovým svetlom. Výsledkom sú jasné farby, ktoré by inak vidno nebolo.