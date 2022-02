Viac ako 9-tisíc druhov stromov ešte nepoznáme: Tretina z nich môže byť veľmi vzácna

Vedci sa domnievajú, že na svete je oveľa viac druhov stromov ako len tie, ktoré sú v súčasnosti známe. Neobjavených by podľa nich mohlo byť ešte stále viac ako 9000 druhov.

Uvádzajú to v najnovšej štúdii, ktorú v pondelok publikoval americký vedecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Odhadnutie existujúceho počtu stromov je podľa desiatok vedcov, ktorí do štúdie prispeli, nevyhnutné okrem iného aj pre optimalizáciu snáh zameraných na ochranu lesov na celom svete.

Dosiaľ je známych približne 64 100 druhov stromov. Podľa najnovšej vedeckej štúdie, ktorá oproti obdobným predchádzajúcim štúdiám využíva rozsiahlejšiu databázu a tiež pokročilejšiu štatistickú metódu, na svete existuje približne o 14 percent viac, a to 73 300 druhov stromov. Asi 9200 stromov tak dosiaľ ešte nebolo objavených.

Štúdia okrem toho uvádza, že najviac objavených druhov stromov, a to zhruba 43 percent, sa nachádza v Južnej Amerike. Za ňou v tomto smere nasledujú Eurázia (22 percent), Afrika (16 percent), Severná Amerika (15 percent) a Oceánia (11 percent).

Polovica až dve tretiny všetkých známych druhov stromov sa podľa odhadov vedcov vyskytujú v tropických či subtropických dažďových pralesoch na celkovo piatich rôznych kontinentoch. Veľká časť z druhov, ktoré dosiaľ neboli objavené, by sa preto mala nachádzať tiež práve v týchto málo preskúmaných oblastiach.

Približne 40 percent ešte neobjavených druhov by malo rásť v Južnej Amerike. Takmer tretina dosiaľ neznámych stromov by mohla byť klasifikovaná ako vzácna, vyskytujúca sa len v nízkom počte a len v určitých oblastiach, ako napríklad v odľahlých tropických nížinách či naopak v horách. Takéto druhy sú obvykle zraniteľnejšie a vystavené väčšiemu riziku vyhynutia.

V Južnej Amerike sa vyskytuje aj najviac, až 49 percent, spomedzi endemických druhov stromov vrátane takých, ktoré existujú výlučne len na tomto kontinente. Autori štúdie poukazujú na zraniteľnosť biodiverzity stromov a lesov, ktoré ohrozujú ľudská činnosť ako využívanie pôdy i klimatické zmeny. Tie podľa nich neúmerne ohrozujú vzácne druhy stromov a tým aj prírodné bohatstvo Zeme.

Agentúra AFP uvádza, že terénne výskumy zamerané na zisťovanie nových druhov stromov sú často veľmi náročné a sprevádza ich množstvo problémov ako nedostatočný prístup do určitých oblastí či napríklad aj skutočnosť, že niektorí botanici môžu rovnaký druh klasifikovať mierne odlišne.