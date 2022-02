Nikdy nekončiaca občianska vojna? Na dav ľudí hodili dva granáty: Útok si vyžiadal životy

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa mjanmarských bezpečnostných síl. K útoku došlo v čase, keď odporcovia vlády vojenskej junty vyzvali na "tichý štrajk" s cieľom vyprázdniť ulice miest. Na obyvateľov apelovali, aby zostali doma, a takisto vyzvali podniky, aby svoje prevádzky nechali od 10:00 do 16:00 zatvorené.

Today, once again, the brave people of Myanmar have proved that their peaceful silence strikes against the genocidal junta SAC is much more powerful than the brutal genocidal military junta’s acts of terrorism against peace loving people of Myanmar. pic.twitter.com/QcZG6rkcEB