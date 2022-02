Podľa Putina je Ukrajina nástrojom Američanov: Ich hlavným cieľom je spomaľovanie ruského rozvoja

Spojené štáty a Severoatlantická aliancia (NATO) odignorovali vo svojej odpovedi týkajúcej sa bezpečnostných záruk hlavné požiadavky Ruska.

V utorok to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, podľa ktorého je Ukrajina pre USA "nástrojom", pomocou ktorého sa snažia spomaľovať rozvoj Ruska, informovala agentúra TASS. "Podotýkam, že pozorne analyzujeme písomné odpovede USA a NATO, ktoré sme dostali 26. januára. No už teraz je jasné... že boli odignorovaná zásadné ruské obavy," uviedol Putin na tlačovej konferencii po stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Podľa Putina neboli zohľadnené tri kľúčové požiadavky Moskvy – o nerozširovaní NATO, o nerozmiestňovaní útočných zbraňových systémov v blízkosti ruských hraníc a o tom, aby sa vojenská infraštruktúra Európskej únie vrátila k stavu, v ktorom bola v roku 1997, teda v čase, keď Rusko a NATO podpísali tzv. zakladajúci akt o vzájomných vzťahoch, spolupráci a bezpečnosti.

Ruský prezident pritom poukázal na princíp "nedeliteľnosti bezpečnosti", ktorý podľa neho hovorí aj o tom, že "nemožno dopustiť, aby niekto posilnil svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných krajín". Podľa Putina Rusko súhlasí s tým, že každá krajina má právo "vybrať si svoj vlastný systém bezpečnosti".

"No Spojené štáty sa nestarajú iba o bezpečnosť Ukrajiny, aj keď to tak môže byť... no niekde v pozadí je aj ich hlavná úloha – spomaľovanie rozvoja Ruska," vyhlásil šéf Kremľa s tým, že Ukrajina je iba nástrojom USA na dosiahnutie tohto cieľa. Podľa Putina sa chce Rusko vyhnúť negatívnemu vývoju udalostí na Ukrajine, avšak na to je potrebné, aby sa bral ohľad na záujmy všetkých zúčastnených strán, píše agentúra RIA Novosti.

"Je potrebné nájsť spôsob zabezpečenia záujmov a bezpečnosti všetkých účastníkov tohto procesu – aj Ukrajiny, aj európskych krajín a Ruska. No to je možné dosiahnuť iba pri serióznom a premyslenom postoji k dokumentom, ktoré sme predložili. Dúfam, že tento dialóg bude pokračovať," uviedol Putin.