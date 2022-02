Liíder maďarskej opozície sa tvrdo obul do premiéra: Orbán sa stal Putinovou bábkou

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa stal bábkou ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého nasleduje vo všetkom, vyhlásil v utorok maďarský opozičný kandidát na post premiéra v parlamentných voľbách Péter Márki-Zay v reakcii na schôdzku Putina s Orbánom v Moskve.

"Problémom nie je to, že sa Maďarsko snaží o dobré ekonomické a kultúrne vzťahy s Ruskom, to by zachovala po zmene vlády aj opozícia," podčiarkol Márki-Zay vo videozázname zverejnenom na Facebooku.

Podľa jeho slov problémom je, že v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom by malo Maďarsko vzhľadom na svoje členstvo v NATO vyhlásiť, že agresorom je Putin, a malo by sa postaviť aj za územnú integritu Ukrajiny.

Opozičný kandidát na premiéra vyjadril názor, že Orbán svoj "nakradnutý majetok za 12 rokov vládnutia, ktorý nazhromaždil u svojich rodinných príslušníkov a spriaznených podnikateľov," dokáže udržať iba tak, že Maďarsko nedodržiava normy Európskej únie. Podľa jeho slov by Orbán bol možno schopný aj vyviesť Maďarsko z Únie. "Viac Európy a menej Putina," zvolal v závere záznamu Márki-Zay.