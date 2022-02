Astronaut zomrel pri výbuchu raketoplánu Challenger, rodina našla v jeho veciach poklad: Zmenilo nám to život

V piatok 28. januára sme si pripomenuli 36. výročie výbuchu raketoplánu Challenger, pri ktorom na palube zahynulo všetkých sedem astronautov.

Ako pripomína americký časopis People, ráno 28. januára 1986 sa raketoplán Challenger vydal na svoju misiu. O 73 sekúnd neskôr však došlo k tragickej udalosti. Raketoplán explodoval a zomrelo všetkých sedem astronautov na palube. Veliteľom raketoplánu bol Dick Scobee. K nemu sa pripojilo šesť ďalších astronautov: Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Gregory Jarvis a Christa McAuliffe, prvá civilistka vo vesmíre.

Po nehode boli rodiny astronautov, ktoré všetko na mieste sledovali, uvedené do ubytovania pre posádky, aby čakali na ďalšie správy. Práve tam rodina Scobeeovcov urobila objav, ktorý zmenil zvyšok ich života. „Otcov kufrík bol v jeho izbe. Mama ho otvorila. Medzi jeho osobnými vecami boli peňaženka, kľúče, fotky rodiny, suveníry, vizitky, astronomické mapy, letové príručky a nepodpísaná valentínska pohľadnica pre moju mamu. Bol tam aj kúsok papiera s jeho rukopisom,“ povedala veliteľova dcéra Kathie Scobee Fulgham.

Na zdrape papiera bol inšpiratívny citát od autora Bena Bovu: „Máme celé planéty, ktoré musíme preskúmať. Musíme postaviť nové svety. Máme slnečnú sústavu, po ktorej sa môžeme túlať. A pokiaľ sa aspoň hŕstka z nás načiahne k vesmíru, práca, ktorú tam urobí, úplne zmení životy miliárd ľudí, ktorí zostávajú na Zemi, rovnako, ako snaha hŕstky kolonistov na novom kontinente úplne zmenila životy každého v Európe, Ázii a Afrike.“ Pre rodinu Scobeeovcov znamenal tento citát nádej.

„Nevieme, prečo bol tento citát v jeho kufríku. Možno to plánoval použiť počas prejavu. Možno sa mu to len páčilo. Ale táto správa nám poslúžila na to, aby sme pochopili, prečo si otec vybral cestu prieskumníka. Dalo nám to nádej pre našu budúcnosť,“ dodala Kathie. O tridsať rokov neskôr rodina naznačila, že sa stále zaujíma o hviezdy a stali sa z nich silní zástancovia vzdelávacích centier, ktoré učia deti o vesmírnom prieskume.

Pre Kathie je prirodzené šíriť poslanie jej otca. „Pozrite sa na astronautov. Bol to prierez naprieč Amerikou. Boli tam dve ženy. Bola tam ázijská Američanka, Afroameričanka. Judith Resnick bola Židovka. A viete čo? Na čom záležalo najviac, bola ich misia. Spojili sa, aby urobili niečo veľké,“ povedala. Táto jednota sa rozšírila aj do rodín astronautov, ktorých spája spoločné puto. „Všetky rodiny chcú, aby práca astronautov pokračovala. Ak by nepokračovala, aký bol zmysel ich smrti?,“ hovorí Kathie.