Priaznivci Chcípl PES opäť demonštrujú v Prahe: Nechýbali transparenty a šibenice

Priaznivci iniciatívy Chcípl PES v utorok na pražskom Malostranskom námestí demonštrujú proti schváleniu vládnej novely pandemického zákona. Počet účastníkov zhromaždenia od rána rástol, okolo poludnia ich podľa odhadu polície bolo zhruba 1500.

K 14:00 ich počet polícia odhadla na 700. Zhruba po 14:30 policajti zadržali na Malostranskom námestí štyroch demonštrantov. Hovorca pražskej polície Jan Daněk povedal, že niekoľko účastníkov zhromaždenia útočilo na policajtov. Jeden policajt je zranený, informovala polícia na twitteri.

Na mieste sú členovia špeciálnej poriadkovej jednotky aj členovia anti-konfliktného tímu, doplnil. Na námestí si demonštranti priniesli vlajky, transparenty s heslami a vztýčili makety šibeníc symbolizujúcich podľa nich pandemický zákon. Ďalší odporcovia koronavírusových opatrení sa zúčastnili na protestnej jazde automobilov, s ktorými sa z celej republiky zišli v Prahe a zaparkovali na Letenské pláni.

Vládnu novelu by mali poslanci po odklade z minulého týždňa prejednávať v utorok. Organizujúca iniciatíva plánuje na námestí protestovať až do doby ukončenia prerokúvania zákona. Na tlačovej konferencii odporcovia zákona uviedli, že sú schopní tlak zvyšovať, budúci týždeň by podľa nich mohlo doraziť viac demonštrantov.

Z rôznych miest vyrazilo skoro ráno na pražskú demonštráciu podľa organizátorov asi 300 automobilov. "Nepredpokladáme žiadne problémy, všetci účastníci našich konvojov nám garantujú, že nebudú blokovať Prahu. Nejde nám o ohrozenie bezpečnosti, ale o transparentné vyjadrenie nesúhlasu s prijatím novely pandemického zákona," povedal ráno ČTK jeden z usporiadateľov Jiří Janeček. Doraziť mali aj vozidlá s odporcami opatrení zo Slovenska.