V Holandsku prechádzajú na tvrdšie opatrenia: Čo ich čaká, ak sa nezaočkujú treťou dávkou!

Vyše pol milióna Holanďanom, ktorí boli zaočkovaní dvoma vakcínami proti koronavírusu, vypršia koncom tohto týždňa ich covidpasy a budú sa musieť podrobiť testovaniu, ak zatúžia po návšteve barov, reštaurácií alebo kín.

Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl. Podľa tohto zdroja vstúpia v piatok do platnosti nové pravidlá v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. To znamená, že covidpasy už nebudú dostupné pre ľudí, ktorí dostali druhú proticovidovú vakcínu pred viac ako deviatimi mesiacmi a nerozhodli sa pre posilňujúcu dávku očkovania.

Nové pravidlá zároveň znamenajú, že platnosť certifikátov preukazujúcich uzdravenie po ochorení COVID-19 vyprší po šiestich mesiacoch od vystavenia lekárskeho potvrdenia. Nové pravidlá: Juhoafrická republika zrušila karanténu pre nakazených bez symptómov

Podľa holandského systému "Test pri vstupe" sa bude musieť každý, kto nespĺňa podmienky platného zaočkovania (tretia dávka alebo dve dávky od mája 2021), preukázať negatívnym antigénovým testom vykonaným za posledných 24 hodín, ak chce pobudnúť v interiéri reštaurácií, barov, prevádzok či kultúrnych zariadení.

Minister zdravotníctva Ernst Kuipers pred poslancami holandského parlamentu uviedol, že zmeny pravidiel sa od konca tohto týždňa dotknú približne 540.000 občanov krajiny. Podľa jeho slov môže tento krok viesť k tomu, že sa viac ľudí rozhodne pre posilňovaciu vakcínu.