V Taliansku platia nové opatrenia: Týkajú sa cestujúcich z EÚ či ľudí nad 50 rokov

V Taliansku začali od utorka platiť nové protipandemické opatrenia, ktorých súčasťou je aj uvoľnenie obmedzení pre cestujúcich prichádzajúcich z členských krajín EÚ.

Tým po novom stačí preukazovať sa pri vstupe do tejto krajiny potvrdením o očkovaní či nedávnom prekonaní covidu. V prípade splnenia tejto podmienky už nemusia predkladať negatívny výsledok test na koronavírus, informuje agentúra DPA. Test bol dosiaľ - z dôvodu šírenia vysoko nákazlivého variantu omikron - povinný pre všetky osoby prichádzajúce do Talianska, bez ohľadu na to, či absolvovali vakcináciu alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Od utorka zároveň začnú v Taliansku sumou 100 eur pokutovať ľudí vo veku 50 a viac rokov, ktorí dosiaľ vakcináciu nepodstúpili alebo už nemajú platný covidpas, hoci sa vo vyhradenom čase mohli dať zaočkovať druhou či už aj treťou dávku vakcíny. Pre osoby v tejto vekovej kategórii je vakcinácia povinná od januára, pripomína DPA. Takéto opatrenie momentálne platí do 15. júna a vzťahuje sa na všetky osoby, vrátane cudzincov žijúcich v Taliansku, ktorí do tohto termínu dovŕšia minimálne 50 rokov.

Obyvatelia v tejto vekovej kategórii sa potvrdením o absolvovaní očkovania či nedávnom prekonaní covidu budú musieť preukazovať aj na pracovisku. V prípade nesplnenia tejto podmienky im bude nariadená práca z domu. Zamestnancom do 50 rokov bude pri vstupe na pracovisko stačiť aj negatívny výsledok testu na koronavírus. Za porušenie týchto pravidiel hrozia pokuty v rozmedzí od 600 do 1500 eur. Zmeny v opatreniach nastali od utorka aj pri nakupovaní. Zákazníci kníhkupectiev, bánk či iných úradov sa musia pri vstupe do týchto zariadení preukazovať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Výnimku majú supermarkety a lekárne.V 60-miliónovom Taliansku je dosiaľ proti covidu zaočkovaných takmer 81 percent obyvateľov.