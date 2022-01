Ukrajina je pre prípad ruského útoku pripravená: Štát je schopný povolať do zbrane až 2,5 milióna ľudí

Ukrajina má možnosť povolať do zbrane až 2,5 milióna ľudí v prípade, že by na ňu Rusko zaútočilo, povedal šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov v rozhovore s agentúrou AP.

Na obavy západných predstaviteľov, že sa Moskva chystá v blízkej dobe rozpútať vojnu, ale pristupuje s rezervou. Cieľom manévrov ruskej armády pri ukrajinských hraniciach môže byť podľa neho snaha Ruska vytvoriť "psychologický nátlak" a šíriť na Ukrajine paniku.

Ak by sa Moskva rozhodla pre plnohodnotnú inváziu, vyžadovalo by to rozsiahle prípravy, ktoré by si svet ľahko všimol a mohol by reagovať, tvrdí Danilov, ktorý zastáva funkciu tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO).

"Prípravná doba, ktorú by si všimol celý svet, môže trvať tri dni až týždeň. A to zatiaľ nepozorujeme," povedal Danilov. "Dobre rozumieme tomu, čo sa deje a pokojne sa na to pripravujeme," doplnil. Pripustil, že zhruba 120-tisíc ruských vojakov, ktorí sú teraz blízko ukrajinských hraníc, môže kedykoľvek začať provokácie.

Kyjev je však podľa neho schopný ukrajinskú armádu, ktorá má 250-tisíc vojakov, rýchlo posilniť. "Môžeme povolať do zbrane dva milióny až dva a pol milióna ľudí," povedal Danilov. Podotkol, že asi 420-tisíc Ukrajincov získalo skúsenosti pri bojoch s proruskými separatistami na východe Ukrajiny, a že približne milión ľudí v krajine má lovecký preukaz.

Americký prezident Joe Biden minulý týždeň podľa zdrojov stanice CNN varoval svoj ukrajinský náprotivok Volodymyra Zelenského pred bezprostredne hroziacim útokom. Ukrajinskí predstavitelia vrátane Zelenského ale tvrdia, že v súčasnosti nie je väčší dôvod na paniku ako kedykoľvek predtým od ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014.

"Nemôžeme si v krajine dovoliť paniku. Je veľmi ťažké udržať ekonomickú situáciu pod kontrolou, keď médiá opakujú, že zajtra začne vojna," uviedol tajomník RNBO. Problém Danilov vidí v minských mierových dohodách z roku 2015, ktoré majú vyriešiť konflikt na východnej Ukrajine.

Kyjev má na základe dohôd zaručovať územím ovládaným separatistami vysokú mieru autonómie a samotným povstalcom garantovať rozsiahle amnestie. Ak bude Západ na Ukrajinu tlačiť, aby tieto dohody sprostredkované Nemeckom a Francúzskom plnila, môže to podľa Danilova na Ukrajine vyvolať nepokoje, z ktorých bude ťažiť Moskva.

Kyjev tvrdí, že prerušení separatisti v oblasti Donbasu majú podporu Moskvy. Tá to však popiera, hoci v dvoch samozvaných republikách na východe Ukrajiny rozdala vyše 700-tisíc ruských pasov. "Mám otázku – prečo na toto Západ nereaguje?" podčiarkol Danilov.