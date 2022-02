Tešila sa na prvé rande po rozvode: Mala skvelý pocit, až dokým mu neposlala foto v plavkách

Začať znovu randiť po zlom rozchode či rozvode môže byť dosť ťažké a žiaľ, nie každý sa ukáže ako láskavá ľudská bytosť, ktorá si zaslúži váš drahocenný čas a pozornosť.

Ako píše Daily Mirror, Sarah Josephine „naskočila“ po rozvode na online zoznamku a dokonca si dohodla rande. Na stretnutí sa zdalo, že veci idú dobre, ale potom jej napísal jednu veľmi osobnú a nevhodnú správu o jej vzhľade.

Poslala mu krásnu fotografiu, na ktorej je vidieť, ako si užíva slnečné lúče počas dňa na pláži. Dostala však odpornú odpoveď. „Ach, tá voľná koža po tehotenstve je jediný problém. Vážim si, že si taká chápavá, je to vzácne,“ napísal jej muž. Sarah si zachovala zdvorilosť svätice. „Žiadny problém, myslím, že ju mám riadnu. Rada som ťa spoznala,“ odpovedala mu.

Sarah zdieľala svoj príbeh na TikToku. Ľudia v komentároch mužom väčšinou pohŕdali. „Ako lesbička si oprávnene neviem predstaviť, že by ma žena nepriťahovala len kvôli voľnej koži alebo striám... Majú muži vôbec radi ženy?,“ znel jeden z komentárov. Viacerí povedali, že bola až príliš zdvorilá, na čo odpovedala :„Pôvodne som si myslela, že žartuje.“

„Už neberiem online zoznamovanie vážne. Nie je to tak, že by som nechcela niečo vážne, rada by som bola v šťastnom vzťahu. Ale moje skúsenosti s online zoznamovaním nastavili v tomto bode latku veľmi nízko,“ uzavrela Sarah v ďalšom videu.