Britská vláda chce upustiť od povinného očkovania zdravotníkov: Nie je to primerané

Britská vláda zvažuje, že upustí od povinného očkovania anglických zdravotníkov proti covidu-19, uviedol v pondelok pred poslancami minister zdravotníctva Sajid Javid.

Povinnosť už podľa Javida nie je primeraná súčasnej pandemickej situácii, píše denník The Guardian. Zmena by sa týkala Anglicka, ostatné časti Británie o protipandemických opatreniach rozhodujú samy. "Očkovanie je naďalej našou najlepšou obranou proti covidu-19. Domnievam sa ale, že už nie je primerané vyžadovať očkovanie ako podmienku pre výkon profesie," uviedol Javid.

O povinnom očkovaní zamestnancov anglickej zdravotnej služby NHS vláda rozhodla v novembri, kedy prevládal variant delta. Tú neskôr nahradil variant omikron, ktorý je síce nákazlivejší, ale menej často spôsobuje vážny priebeh choroby, čo podľa Javida viedlo k jeho rozhodnutiu. Zamestnanci NHS, ktorí sú v osobnom kontakte s pacientmi, mali mať podľa pôvodného plánu najmenej jednu dávku očkovania už od nadchádzajúceho štvrtka.

The Guardian zmenu vládneho postoja vysvetľuje obavami o hromadný exodus zdravotníkov, najmä v pohraničných oblastiach. Podľa agentúry DPA by povinná vakcinácia mohla pripraviť už aj tak preťažený zdravotnícky systém razom o 80-tisíc zamestnancov. Javid chce podľa Guardianu tiež odstrániť očkovanie ako podmienku pre prácu v opatrovateľských domoch, kde by to viedlo k odchodu 40-tisíc zamestnancov.