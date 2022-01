Predsedníčka Európskeho parlamentu si zastala Ukrajinu: Na jej ohrozenie podporíme silnú odozvu

Ukrajina je podľa jej slov nezávislá krajina a môže slobodne určovať svoju budúcnosť. "Budeme podporovať silnú odozvu na akékoľvek ohrozenie územnej celistvosti Ukrajiny," napísala. "Nesmieme nikomu povoliť, aby nás rozdelil," dodala.

A @Europarl_EN delegation is in 🇺🇦 to show solidarity with its people.



🔘#Ukraine is independent & free to shape its future. This is non-negotiable.



🔘We will support a strong response against any threat to Ukraine's territorial integrity.



🔘We cannot let anyone divide us.