Tehotnej novinárke nepovolili návrat do vlasti: O pomoc požiadala Taliban

Informovali o tom v pondelok stanica BBC a denník The Guardian. Novinárka Charlotte Bellisová pre denník New Zealand Herald v piatok napísala, že novozélandská vláda týždeň predtým zamietla jej žiadosť o návrat do vlasti s cieľom porodiť. Termín pôrodu má byť v máji tohto roka.

Bellisová a jej partner, belgický fotoreportér, minulý rok spravodajsky pokrývali sťahovanie amerických vojakov z Afganistanu. Do tejto krajiny boli vyslaní z Kataru, kam sa v septembri minulého roka vrátili. Bellisová neskôr podľa svojich slov zistila, že je tehotná. Sexuálny styk mimo manželského zväzku je však v Katare zakázaný, pripomína The Guardian.

The actual exercise of compassion!!



New Zealand journalist Charlotte Bellis has turned to the Taliban for HELP &

seize refuge in Kabul since December 2021!!



While pregnant & refused entry to New Zealand!!



The world has to recognise how thoughtful & exemplary the Taliban is❤!! pic.twitter.com/94Xtkm6PlN