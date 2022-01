Zadržali druhého podozrivého zo zastrelenia policajtov († 24, †29): Pátranie naďalej prebieha

Informovala o tom agentúra DPA. Podozrivého 32-ročného muža zadržali v meste Sulzbach v spolkovej krajine Sársko, kde zadržali aj prvého podozrivého vo veku 38 rokov, potvrdil pre DPA policajný hovorca.

Manhunt launched after two police officers shot dead in Germany: A manhunt is under way after two young police officers were shot and killed during a traffic check in western Germany in the early hours of Monday. The officers from the police depart https://t.co/6rjFIYAzYT pic.twitter.com/yBqeepEcGZ