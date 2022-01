Ruský minister zahraničných vecí prejavil obavy: Takéto má podľa neho NATO plány s Ukrajinou

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tvrdí, že NATO chce Ukrajinu vtiahnuť do aliancie. Pre štátnu televíziu v nedeľu zároveň spochybnil tvrdenie NATO, že je čisto obrannou štruktúrou. NATO „sa už priblížilo k Ukrajine. Chcú tam vtiahnuť aj túto krajinu," povedal Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie ďalej zdôraznil ruské tvrdenie, že rozširovanie NATO je hrozbou, pretože sa zapojilo do útočných akcií mimo územia svojich členských krajín. „Je ťažké označovať to za obranu. Nezabudnite, že takmer tri mesiace bombardovali Juhosláviu, vpadli do Líbye, čím porušili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, a ako sa správali v Afganistane," povedal.

Rusko zhromaždilo približne 100-tisíc vojakov pri hraniciach s Ukrajinou, čo viedlo k čoraz silnejším varovaniam zo strany Západu, že Moskva má v úmysle inváziu. Rusko naopak žiada od NATO sľub, že nikdy neprijme za člena Ukrajinu a že zastaví rozmiestňovanie zbraní neďaleko ruských hraníc a obmedzí svoje sily vo východnej Európe.

Dve teritória na východe Ukrajiny sú pod kontrolou povstalcov podporovaných Ruskom od roku 2014, čiže odvtedy ako Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym.