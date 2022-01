Trussová o návrhu zákona o sankciách pre Rusko: Putinovi oligarchovia sa nebudú mať kde schovať!

Britská vláda budúci týždeň predloží návrh nového zákona o sankciách, ktoré zasiahnu "oveľa širšiu škálu" ruských ekonomických cieľov, a to v rámci úsilia odradiť Moskvu od invázie na Ukrajinu. Oznámila to v nedeľu britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, informuje agentúra AFP.

Podľa šéfky britskej diplomacie tento návrh zákona rozšíri sankčné nástroje Spojeného kráľovstva tak, aby sa cieľom opatrení mohla stať "akákoľvek spoločnosť, ktorá je zaujímavá pre Kremeľ a režim v Rusku". "Putinovi oligarchovia sa nebudú mať kde schovať," vyhlásila Trussová pre televíziu Sky News v zmienke o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Vzťahy medzi Ruskom a Západom sú na najhoršej úrovni od studenej vojny. Moskva rozmiestnila desaťtisíce vojakov neďaleko hranice s Ukrajinou, čo vyvolalo obavy z invázie, vystrašilo členov NATO v regióne a viedlo alianciu k skúmaniu možností posilnenia svojich tamojších síl, pripomína AFP.

Britský premiér Boris Johnson v sobotu večer oznámil, že jeho krajina pripravuje pre NATO ponuku "veľkého" nasadenia vojakov, zbraní, vojenských lodí a lietadiel v Európe. Londýn by ju mohol oznámil už budúci týždeň.Trussová v rozhovore pre Sky News varovala, že európski spojenci musia zostať jednotní voči Moskve a dať prednosť "obrane slobody a demokracie" pred "okamžitými finančnými problémami".

Poukázala na to, že Berlín zaujal "oveľa tvrdší postoj" v súvislosti s kontroverzným plynovodom Severný prúd 2 (Nord Stream 2), postaveným na prepravu ruského zemného plynu do Nemecka. "Nemôžeme uprednostňovať krátkodobé ekonomické záujmy pred dlhodobým prežitím slobody a demokracie v Európe. To je ťažké rozhodnutie, ktoré musí každý z nás urobiť," dodala Trussová.