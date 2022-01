Švédi sa rozhodli zakročiť: Dosť bolo neporiadku v mestách! Odpadky budú upratovať zvieratá

Švédska startupová firma skúša, ako by sa pri upratovaní drobných odpadkov v mestách osvedčili voľne žijúce vrany. Operení pomocníci motivovaní získaním krmiva a zbierajúci napríklad ohorky cigariet, by mohli byť nasadení v meste Södertälje, informoval server The Local.

"Ide o voľne žijúce vtáky, ktoré sa na veci podieľajú dobrovoľne," povedal agentúre TT Christian Günther-Hanssen, zakladateľ firmy, ktorá metódu vyvíja. Vrany sa učia nosiť odpadky do automatu, z ktorého im ako odmena vypadne krmivo. Firma sa rozhodla využiť vrany, pretože to sú najinteligentnejšie vtáky. "Ľahko sa učia a je šanca, že sa učia aj jedna od druhej. Zároveň existuje menšie riziko, že samy omylom zjedia nejaké odpadky," popísal Günther-Hanssen prednosti vrán. Podľa nadácie Udržujme Švédsko upratané fajčiari na uliciach v tejto škandinávskej krajine odhodia viac, ako miliardu cigaretových ohorkov ročne, čo predstavuje 62 percent odpadkov končiacich na zemi kvôli ľudskej nedbanlivosti. Teraz chcú na zbieranie odpadkov z ulíc vrany vyskúšať v meste Södertälje juhozápadne od Štokholmu. Thomas Thernström z tamojších komunálnych služieb povedal, že mesto zisťuje, či má vhodné miesto, kde by mohol stáť automat vymieňajúci odpadky za krmivo pre vrany, a či sa v mestskej pokladni nájdu peniaze na tento projekt. Günther-Hanssen odhaduje, že vrany by mohli mestu ušetriť najmenej 75 percent nákladov spojených so zbieraním ohorkov. Vrany by s upratovaním Södertälje mohli začať pomáhať na jar. "Bolo by zaujímavé zistiť, či táto metóda funguje aj inde (ako v meste). Aj s ohľadom na to, že dokážeme naučiť vrany zbierať ohorky, ale nedokážeme naučiť ľudí, aby ich neodhadzovali," dodal. Pred niekoľkými rokmi na upratovanie ohorkov a ďalších drobných odpadkov začala využívať havranmi správa zábavného parku Puy du Fou na západe Francúzska. Havrany patria do rovnakej čeľade ako vrany. Monika zachytáva krásu novorodencov: Aha, ako sladko spinkajú! Fotky vznikajú dlhé hodiny