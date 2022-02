Robí prácu, ktorú by veľa žien nezvládlo: Muži si ju za to odporne doberajú!

Pre prácu v odvetví, v ktorom dominujú muži, dostáva často hnusné komentáre. Ona je však na svoje zamestnanie napriek tomu hrdá.

Ako píše portál The Sun, žena menom Darcie Richards z Anglicka má na sociálnej sieti TikTok už vyše 200-tisíc fanúšikov, no aj napriek tomu si tam často vyslúži podpichujúce komentáre. Tie prichádzajú najmä od mužov, ktorí su ju doberajú práve pre jej podľa nich nie príliš ženské povolanie. 26-ročná žena totiž pracuje ako murárka. „No, toto musí byť tá najnepríťažlivejšia vec, akú som dnes videl robiť ženu,“ napísal jej raz pod video jeden z komentujúcich.

Bývalá čašníčka ešte k tomu nemeria ani 160 cm, vďaka čomu dostáva aj ďalšie nepríjemné poznámky. Niektorí muži neveria, že prácu murárky dokáže zvládať po fyzickej stránke a tvrdia, že je príliš pomalá a hlavne nie dosť silná. „Byť ženou a byť v tomto odbore je naozaj ťažké. Nie je to typ práce, kde prídete a môžete sa celý deň flákať. Je to ťažká drina každý jeden deň. A byť ženou v tejto práci bolo zatiaľ mimoriadne náročné,“ zverila sa Darcie, ktorá pri svojej práci často nosí príznačnú ružovú helmu.

Z týchto posmeškov si ale nerobí veľkú hlavu a nedovolí, aby ju druhí ľudia odradili od toho, čo miluje, len pre pár nemiestnych narážok. Darcie sa stala pre niektoré mladé ženy dokonca aj inšpiráciou, aby sa nevzdali svojich snov pre to, čo si myslia ostatní. „Existuje toľko dievčat, stovky, ktoré prišli za mnou a povedali mi, akou som pre nich inšpiráciou. Myslia si, že je to úžasné a že urobia to isté,“ vysvetlila a podotkla, že medzi takýmito priaznivcami je stále aj určité percento mužov.