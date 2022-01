22-ročné dievča žije v tele osemročného dieťaťa: Keď si dám make-up, ľudia na mamu vyčítavo zazerajú!

Rada sa maľuje, no ľudia to jej mame dajú často poriadne vyžrať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál The Sun, dievča menom Shauna Rae žije v tele 8-ročného dieťaťa, no v skutočnosti má už 22 rokov. Môže za to vzácna mozgová vada, ktorá jej strpčuje každodenný život. Ten sa napriek okolnostiam snaží viesť tak, aby sa čo najviac podobal životu práve jej rovesníčok. Okrem iného to však zahŕňa aj nosenie make-upu, ktorý si obľúbila natoľko, že sa ho nemieni vzdať ani navzdory tomu, že jej to spôsobuje len ďalšie nepríjemné situácie.

Keďže Shauna na prvý pohľad nevyzerá na to, že by bola dostatočne stará na maľovanie sa, neznámi ľudia sa nad jej vzhľadom nestačia čudovať. Keď je v meste aj spolu s mamou, práve tá si vyslúži od okoloidúcich väčšinu pohŕdavých pohľadov. „Shauna sa rada oblieka ako ktorékoľvek iné 22-ročné dievča. Ale keď spolu chodíme von, dostáva pohľady ako: ‚Och, wow! Čo to dieťa robí?’ A ja dostávam pohľady typu: ‚Ako si mohla dovoliť dieťaťu sa takto obliekať?’“ vysvetlila jej mama.

Dievča priznalo, že sa takto už viackrát dostali do debaty s cudzími ľuďmi, ktorým museli vysvetľovať, ako sa veci majú. Niektorí z nich jej mame dokonca aj napriek upresneniu naďalej neverili, že jej dcéra je už na to všetko naozaj dostatočne vyspelá. „Nazývajú ju klamárkou. Takže to nie je zábava," uviedla Shauna.

Namiesto toho, aby totiž konfrontovali priamo Shaunu, často sa títo cudzinci prihovárajú rovno jej mame práve z toho dôvodu, že ju berú stále ako malé dieťa. Tí, ktorí sa však po vysvetlení začnú rozprávať ako s rovnocenným partnerom aj s ňou, bývajú vždy milo prekvapení. „Je veľmi vyspelá. Dá sa s ňou rozprávať a je celkom zrejmé, že nie je dieťa,“ povedal jeden z ľudí.