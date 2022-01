Žena si začala s jej o takmer 30 rokov starším šéfom: Nechutné, čo si zaľúbenci museli vytrpieť!

Láska kvitne v každom veku a nie nadarmo sa hovorí, že vek je len číslo. Rovnako to vidí aj táto zaľúbená dvojica, ktorú podľa mnohých ľudí 26-ročný vekový rozdiel môže viac rozdeliť, než spojiť.

Ako píše portál Daily Star, Bridget sa šialene zamilovala do svojho nadriadeného. Jej city k manažérovi sa prehlbovali aj napriek tomu, že ona má 26 rokov a dotyčný, v súčasnosti už jej priateľ, 52 rokov. Tvoria šťastný párik už 5 rokov. Bridget, ako každá iná zaľúbená mladá žena, rada zdieľa ich spoločné fotografie na sociálnych sieťach. Prišiel však šok!

Otvoriť galériu Bridget vekový rozdiel nevadí a je so svojim partnerom šťastná. Zdroj: TikTok/ @bridgey96

Používatelia sociálnych sietí, častokrát skrytí za anonymnými profilmi, dokážu ľuďom poriadne pokaziť deň nenávistnými komentármi. To sa týka aj mladej Bridget. Na fotografie so svojím priateľom získala reakcie plné kritiky. Po tom, čo ľudia zistili, aký vekový rozdiel medzi nimi je, nebránili sa zaľúbencov častovať urážkami. Najviac si to však odniesol práve Brigdetin partner. Ľudia ho nazvali predátorom či manipulátorom, ktorý si nevie nájsť seberovnú partnerku! Kruté slová plné nenávisti sa páru nečítajú ľahko.

Okrem mnohých urážok si však párik vypočul aj veľa spochybňovaní ich vzťahu. Partnermi však takéto nechutné obvinenia nepohli a trvajú na tom, že jej priateľ nie je žiadny manipulátor ani predátor. Ľudí však zaujíma i to, ako spočiatku tento vekový rozdiel žena vnímala. „Nebolo to vôbec zvláštne. Keď sme spolu pracovali, nemali sme typický pracovný vzťah. Obaja sme vyrovnaní a máme silnú osobnosť. Rýchlo sme sa spriatelili. Máme krásny vzťah,“ uzavrela Bridget.