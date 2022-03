Priateľku sa chystala požiadať o ruku skrz tetovanie: Namiesto odpovede ju čakalo nepríjemné prekvapenie

Žena sa rozhodla požiadať o ruku svoju dlhoročnú priateľku tetovaním. Nedopadlo to však vôbec podľa jej predstáv.

Ako píše The Sun, Amy prezradila, že dostala košom krátko predtým, ako chcela položiť svojej polovičke osudnú otázku. „Pred šiestimi rokmi som ju spoznala vďaka spoločným priateľom na univerzite. Išlo to naozaj dobre a boli sme spolu asi dva roky. Tak som si myslela, že je čas posunúť to na ďalšiu úroveň. Vtedy došlo k môjmu najhoršiemu životnému rozhodnutiu,“ povedala v rozhovore s tatérmi Jayom, Sketchom a Alice.

Amy si dala vytetovať nápis: „Lyndsay te quieres casar conmigo?“ V preklade zo španielčiny to znamená: „Lyndsay vezmeš si ma?“ Lyndsay však tetovanie nikdy nevidela. „Nikdy ho nevidela. Dala sa neskôr do kopy so svojou najlepšou kamarátkou, ktorá bola v tom čase vydatá za muža,“ vysvetlila.

„Návrh tetovania pre priateľku je dosť odvážny krok, najmä keď ti dá kopačky skôr, ako jej ho ukážeš,“ poznamenala Alice. Amy vysvetlila, že sa tetovanie snažila zúfalo zakryť, keď si našla novú lásku, s ktorou dúfa, že sa usadí. Na to Alice, ktorá bola zrovna po ruke, jej na veľkú radosť nápis pretetovala dinosaurom. „Stálo to za všetkú bolesť. Je to absolútne úžasné,“ uzavrela Amy.