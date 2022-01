Uvoľňujú opatrenia: Maroko ukončí zákaz letov z celého sveta

Marocká vláda vo štvrtok oznámila, že začiatkom februára ukončí zákaz letov z celého sveta, ktorý zaviedla 29. novembra v snahe predchádzať rýchlemu šíreniu vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron.

Zákaz prestane platiť 7. februára, uviedla vláda vo vyhlásení, ktoré zverejnila marocká tlačová agentúra MAP. K takémuto rozhodnutiu dospela na základe "vývoja epidemiologickej situácie". Rabat dodal, že neskôr oznámi podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich od tohto termínu do krajiny. Zákaz mal pôvodne platiť od konca novembra do 31. decembra, pričom spočiatku obsahoval aj určitú výnimku umožňujúcu marockým občanom návrat do vlasti. V decembri však Rabat vypustil aj zmienenú výnimku, a de facto tak uzavrel svoje vzdušné hranice.

Jediným povolenými boli v ostatnom čase repatriačné lety pre zahraničných občanov, ktoré Rabat schvaľoval prípad od prípadu. Cestovné obmedzenia boli ďalšou ranou pre dôležitý sektor cestovného ruchu v tejto severoafrickej krajine, ktorý už beztak veľmi poznačili dve sezóny pandémie, približuje agentúra AFP.