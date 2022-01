Neuveríte vlastným očiam: Lekári jej tvrdili, že je v poriadku, potom jej z tela vybrali nádor veľkosti melóna!

Žena trpela niekoľkými zdravotnými problémami, na čo jej lekári povedali, aby schudla. Neskôr odhalila, že to v skutočnosti spôsobil rakovinový nádor veľkosti melóna.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako píšu noviny Daily Mail, 24-ročná Hannah Catton z Favershamu v štáte Kent navštívila lekára po tom, čo ju trápilo nadúvanie žalúdka a opakované infekcie močových ciest. Lekári jej povedali, že je „v poriadku“ a pravdepodobne to súvisí so stresom a že by mala schudnúť. Udalosti však nabrali dramatický spád, keď v októbri minulého roka skolabovala vo veľkých bolestiach počas jazdy na koni.

Na to jej diagnostikovali rakovinu vaječníkov a chirurgovia jej z nich odstránili 20-centimetrový nádor. „Bola som nahnevaná, pretože už viac ako dva roky som trpela opakujúcimi sa infekciami močových ciest a aby to vyriešili, hádzali do mňa antibiotiká. Viac ako rok som chodila po rôznych doktoroch a snažila som sa nájsť lekára, ktorý by počúval, keď som im hovorila, že moja menštruácia je nepravidelná a niečo nie je v poriadku,“ povedala.

„Si len v strese, si v poriadku. Daj tomu čas, schudni,“ povedali jej všetci. „Žila som s menštruačnými bolesťami, chronickou únavou, symptómami podobnými zápalu močových ciest a bola som nafúknutá. Vedela som, že niečo nie je v poriadku, ale nezdalo sa, že by to lekárov trápilo,“ dodala Hannah trpko.

Hannah plánovala nový život v Austrálii, kam sa pred problémami presťahovala. Každý rok sa chcela vrátiť domov, aby navštívila svoju rodinu. Všetko však zastavila pandémia. „Naposledy som videla svojich rodičov a brata, keď som sa s nimi rozlúčila na letisku cestou do Austrálie takmer pred tromi rokmi. Takže celá situácia bola pre nás všetkých neuveriteľne ťažká,“ povedala.

Vďaka tomu, že Hannah podstúpila urgentný chirurgický zákrok na odstránenie nádoru, šance na uzdravenie sú vysoké. „Vzhľadom na veľkosť nádoru a skutočnosť, že praskol, teraz podstupujem chemoterapiu. Ale mám šťastie, že moja prognóza je dobrá. Mnohí takú šancu nemajú,“ hovorí. Hannah dúfa, že jej príbeh pomôže iným ženám vyjadriť svoje obavy, aj keď si ich lekár myslí opak.

„Mám fantastickú podporu od mojich priateľov doma aj tu v Austrálii, vrátane môjho partnera Kyalla. Je to pre nich neuveriteľne ťažké, pretože všetko, čo chcú urobiť, je skočiť do lietadla, aby boli so mnou, ale nemajú to dovolené. Všetci ma úžasne podporovali, za čo som im veľmi vďačná. Akonáhle budem dostatočne zdravá, odletím domov na stretnutie, ktoré bude nepochybne veľmi emotívne,“ uzavrela Hannah.