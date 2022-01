Chceli ušetriť na vlasoch: Z kráľovnej Alžbety urobili plešatú figurínu, toto by sa jej určite nepáčilo!

Toto si nezaslúžila! Svet obleteli fotky plešatej kráľovnej Alžbety II. Nie je na nich, samozrejme, skutočná britská panovníčka. To len v nemeckom múzeu voskových figurín chceli ušetriť za vlasy.

Múzeum nazvané Panoptikum v Hamburgu každý rok v januári na nejaký čas zavrie kvôli údržbe a obnove exponátov. Pri príležitosti znovuotvorenia sa chceli pochváliť novinárom. Manažérka múzea Dr. Susanne Färber chcela pred kamerami prečesať vlasy na figuríne kráľovnej a nadvihla jej klobúk. A to nemala robiť.

Celý svet vzápätí uvidel, ako by vyzerala kráľovná, ak by bola plešatá. Figurína má vlasy iba na sluchách, zvyšok hlavy je úplne holý. Múzeum tým chcelo ušetriť peniaze za vlasy, ktoré by boli aj tak zakryté. Otázkou je, koľko návštevníkov teraz neodolá pokušeniu a bude sa chcieť pozrieť Alžbete pod klobúk.