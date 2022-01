Obťažovanie britského poradcu pre boj s covidom má svoju dohru: Muža čaká pobyt za mrežami

Na svojich internetových stránkach o tom informuje britská rozhlasová a televízna stanica BBC. Dvadsaťštyriročný Jonathan Chew sa na súde v londýnskom Westminsteri priznal, že Whittyho schválne obťažoval a snažil sa ho zastrašiť.

Na hojne zdieľanom videu zverejnenom na sociálnych sieťach Chew so svojim komplicom na Whittyho dotierali a siahali naň. Obaja boli opití a snažili sa Whittyho donútiť, aby sa s nimi odfotil na selfie. Whittymu sa nič nestalo.

These men who assaulted Chris Witty are total bell ends. Won’t be long until they’re caught thankfully. pic.twitter.com/rGZEA0eWAl