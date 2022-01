Rusko reaguje na americkú odpoveď: Nenecháva veľa priestoru na optimizmus

Odmietnutie hlavných požiadaviek Ruska v súvislosti s riešením ukrajinskej krízy zo strany Spojených štátov necháva malý priestor pre optimizmus, skonštatoval vo štvrtok hovorca Kremľa.

Zároveň však dodal, že dialóg je stále možný. „Vždy je nádej na pokračovanie dialógu, je to v záujme nás aj Američanov,“ poznamenal Dmitrij Peskov.

V uplynulých týždňoch sa zvýšilo napätie v súvislosti s obavami Spojených štátov a ich spojencov z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) z možnej ruskej invázie na Ukrajinu, keďže sa v blízkosti hraníc zhromaždilo asi 100-tisíc ruských vojakov. Moskva tieto zámery odmieta a stanovila si sériu požiadaviek, ktoré podľa nej zvýšia bezpečnosť v Európe.

Spojené štáty a ich západní spojenci však v stredu, podľa očakávania, odmietli akékoľvek ústupky v súvislosti s hlavnými požiadavkami Moskvy, pričom nesúhlasili so zákazom vstupu do NATO pre Ukrajinu a vyjadrili sa, že nasadenie spojeneckých vojsk a zariadení vo východnej Európe nie je predmetom vyjednávania. Stanovili pritom oblasti, v ktorých by mohli reagovať na niektoré obavy Ruska, čím otvorili cestu možnej deeskalácii napätia.

Americký minister zahraničia Antony Blinken zároveň zopakoval, že akákoľvek invázia Ruska do Ukrajiny prinesie obrovské následky a vážne ekonomické náklady.

Jeho ruský rezortný kolega Sergej Lavrov poznamenal, že odpoveď Američanov obsahuje prvky, ktoré by mohli viesť k „začiatku serióznych rokovaní o druhoradých problémoch“, ale zdôraznil, že „dokument neobsahuje žiadnu pozitívnu reakciu na hlavný problém“, teda ich požiadavku na nerozširovanie NATO a nenasadzovanie zbraní, ktoré by mohli ohrozovať Rusko.

Lavrov novinárom povedal, že spolu s ďalšími vysokými predstaviteľmi teraz dajú svoje návrhy prezidentovi Vladimirovi Putinovi a podľa Peskova príde ruská reakcia čoskoro. Hovorca Kremľa tiež dodal, že Putin a americký prezident Joe Biden sa ešte rozhodnú, či je po dvoch minulomesačných telefonátoch potrebný ďalší rozhovor.