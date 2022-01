Biden odkryl svoje plány: Do najvyššieho súdu chce navrhnúť prvú Afroameričanku

Americký prezident Joe Biden hodlá nominovať do radov najvyššieho súdu prvú Afroameričanku. Oznámil to vo štvrtok Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovala stanica BBC.

Ketanji Brown Jacksonová (51) by nahradila liberálneho sudcu Stephena Breyera (83). Ten by mal odísť do dôchodku na konci súčasného zasadania súdu. Jeho plány však ešte nie sú oficiálne potvrdené. Breyerova výmena by nemala vplyv na súčasnú konzervatívnu väčšinu v tejto inštitúcii, kde majú konzervatívci postavenie v pomere šesť ku trom.

Najvyšší súd hrá v americkom spoločenskom živote kľúčovú úlohu a často má posledné slovo vo veľmi sporných zákonoch, sporoch medzi jednotlivými štátmi a federálnou vládou, ako aj v konečných odvolaniach voči popravám, pripomína BBC. Každý z deviatich sudcov najvyššieho súdu slúži doživotne po tom, ako je nominovaný prezidentom a schválený Senátom. Zasadnutie Najvyššieho súdu USA sa začína v prvý októbrový pondelok a trvá až do konca júna alebo začiatku júla, uvádza táto inštitúcia na svojej oficiálnej webovej stránke.

V radoch najvyššieho súdu dosiaľ slúžili len dvaja Afroameričania - Thurgood Marshall v rokoch 1967-1991 a jeho nástupca Clarence Thomas, ktorý sa vo veku 73 rokov po Breyerovom odchode stane najstarším členom súdu.