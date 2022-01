Severná Kórea odpálila na východ neidentifikovanú strelu: Čo sa to deje?

Severná Kórea odpálila vo štvrtok smerom na východ dosiaľ neidentifikovanú strelu, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na juhokórejskú armádu.

Ide už o šiesty raketový test od začiatku tohto roku. OSN zakázala Severnej Kórei vykonávať testy balistických a jadrových zbraní a uvalila na ňu prísne sankcie. KĽDR však tento zákaz pravidelne porušuje.

Severná Kórea naposledy vypálila v utorok dve riadené strely do mora pri svojom východnom pobreží z vnútrozemskej oblasti KĽDR. Pred desiatimi dňami skúšobne odpálila taktické riadené strely, ktoré sa dostali do vzdialenosti 380 kilometrov a do výšky asi 42 kilometrov.

Počas prvej polovice januára vykonala skúšobný odpal balistických rakiet krátkeho doletu, ktoré boli umiestnené na železničných vagónoch. Pri predchádzajúcich dvoch testoch tvrdila, že úspešne otestovala hypersonické strely, ktoré je ťažšie zachytiť prostriedkami protiraketovej obrany.

Severná Kórea naposledy otestovala toľko zbraní počas jediného mesiaca v roku 2019 po tom, čo zlyhali rozhovory medzi jej vodcom Kim Čong-unom a vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pripomenula agentúra AFP.

Podľa agentúry AP Severná Kórea nedávno zintenzívnila skúšky zbraní a evidentne sa tým snaží vyvinúť tlak na administratívu amerického prezidenta Joea Bidena kvôli zastavenej diplomacii. Pandémia totiž ničí ekonomiku Severnej Kórey, už aj tak oslabenú sankciami uvalenými pod záštitou USA za program vývoja jadrových zbraní a desaťročiami zlého riadenia samotnou severokórejskou vládou.

Severná Kórea zverejnila minulý týždeň vo štvrtok zastretú vyhrážku, že obnoví skúšky jadrových výbušnín a rakiet s dlhým doletom, ktoré zacieli na americkú pevninu.

Experti uvádzajú, že vedenie v Pchjongjangu zrejme predpokladá, že touto teatrálnou provokáciou môže donútiť k aktivite Bidenovu administratívu – tá síce ponúkla časovo neobmedzené rozhovory, ale neprejavila ochotu zmierniť sankcie, kým Kim neurobí reálne kroky dokazujúce, že sa vzdáva jadrového a raketového programu.